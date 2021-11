Massaal terugtrekken ondernemers zorgt voor afgelasten najaarsmarkt Hoorn

De najaarsmarkt in Hoorn, die gepland stond voor woensdag 10 november, is afgelast. Dat heeft de gemeente Hoorn laten weten aan WEEFF/NH Nieuws. Een groot aantal ondernemers heeft vanwege de coronamaatregelen besloten om af te zeggen.

"Van een najaarsmarkt, zoals inwoners van Hoorn hem kennen, is geen sprake meer. Daarom hebben we als gemeente besloten om de markt als geheel af te gelasten", zegt de gemeente.

