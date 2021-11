Sinterklaas rijdt Naarden stilletjes voorbij: geen intocht, ook geen alternatief

Sinterklaas rijdt Naarden dit jaar stilletjes voorbij: de stad moet het door de maatregelen rondom het coronavirus voor het tweede achtereenvolgende jaar doen zonder sinterklaasintocht, ook het alternatief is afgelast. "We vonden het onwijs lastig om deze knoop door te hakken, maar het is wel de juiste beslissing. We durven het dit jaar echt niet aan", zegt Don Willeman van de organisatie.

Erik Bro at Dutch Wikipedia / CC BY-SA

Dat er geen traditionele sinterklaasintocht is, stond al vast. Daar ging vanwege de maatregelen rondom het coronavirus voor de hele gemeente al eerder een streep door heen. De steden en dorpen zoeken daarom naar alternatieven om de goedheiligman toch te verwelkomen. Naarden had ook zo'n alternatief: een sinterklaasspeurtocht door de stad, met op het eind een korte ontmoeting met de Sint en een paar Pieten in de Grote Kerk. "Dat zou een doorstroomevenement worden, eventueel met een controle van de coronapas. Daarmee wilden we de kinderen van Naarden toch wat bieden", vertelt Willeman teleurgesteld. "We hebben er de afgelopen weken ook erg hard aan gewerkt."

Quote "We moeten er niet aan denken dat er een bron van besmettingen ontstaat door ons. We gaan het gewoon niet doen, hoe jammer ook" Don Willeman van de Stichting Burgerzin

Dat er ook een streep gaat door het alternatief heeft te maken met de steeds verder oplopende coronabesmettingen. "We vinden het niet verantwoord. Afgelopen weekend stegen de coronacijfers al tot boven de 12.000 nieuwe besmettingen per dag." Hij vervolgt: "We hadden best een alternatief waarbij afstand gehouden kon worden, maar we weten aan de andere kant ook dat het juist in Naarden altijd erg druk wordt rond Sinterklaas. Niet alleen met mensen uit Naarden, maar uit de hele regio. Er komen al snel 2.000 mensen, misschien wel meer. We moeten er niet aan denken dat er een bron van besmettingen ontstaat door ons. We gaan het gewoon niet doen, hoe jammer ook." Naarden richt het vizier nu op volgend jaar en hoopt dat Naarder kinderen de sint vooral op school zullen ontmoeten de komende weken. Andere plaatsen Veel andere plaatsen hebben wel goede alternatieven gevonden om Sinterklaas toch te verwelkomen. Zo heeft Bussum net als een jaar geleden een alternatieve sinterklaasintocht op scholen. Muiden en Muiderberg verwelkomen Sinterklaas met 'coronaproof' doorstroomevenementen, Muiden laat zelfs weten te controleren op de coronapas. Hilversum verwelkomt Sinterklaas komend weekend met een heuse 'drive through' op Landgoed Zonnestraal. Na een ware rondrit door een deel van Hilversum, kunnen kinderen met hun ouders met de auto langs de sint rijden op het landgoed om hem te ontmoeten. De gemeente laat weten dat alle kaarten daar ondertussen voor uitverkocht zijn. Deelnemers worden opgeroepen om zoveel mogelijk kinderen mee te nemen in de auto, zodat zoveel mogelijk kinderen de sint kunnen zien. Mensen die toch niet kunnen, worden opgeroepen hun kaarten terug te geven zodat een ander er gebruik van kan maken. Coronaregels Alle evenementen gaat tot nu toe door, waarvan enkele onder voorbehoud: als de coronabesmettingen verder toenemen, kunnen de maatregelen verder worden aangescherpt, wat bepaalde sinterklaasevenementen onmogelijk maakt.