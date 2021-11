Onveilig gevoel en ravage door 'vuurwerkbom' in portiek: "Iedereen is in paniek"

Al drie keer is er in de afgelopen week vuurwerk gegooid in een portiek aan de Blokschaaf in Zaandam. Het gaat volgens bewoners vermoedelijk om Cobra's, zwaar vuurwerk. De ravage van vannacht is zichtbaar en ook de angst zit er flink in: "Iedereen is helemaal van slag", vertelt buurtbewoner Gideon Vreden. "We slapen met beide ogen open."

Schade aan de portiek in Zaandam: 'mogelijk vuurwerk' - Gideon Vreden

"Het is al vanaf vorige week zondag gaande", laat buurtbewoner Gideon Vreden weten. "We werden tegen middernacht opgeschrikt. Het was vermoedelijk een vuurwerkbom in de portiek." Gideon vertelt dat alle bewoners geschrokken zijn. "We dachten één keer, een kwajongensstreek." Brievenbus en trapleuning kapot Maar niets bleek minder waar, want afgelopen zaterdag wordt een rustige tv-avond weer bruut verstoord. "De brievenbussen zijn toegetakeld, maar ook de trapleuning is kapot." Deze morgen is het weer raak. "Drie keer in de week. Iedereen is helemaal van slag."

Bewoner Gideon laat de schade zien: "Als er iets naar binnenkomt, is het helemaal afgelopen." - NH Nieuws

Er wonen volgens Gideon meerdere bewoners op leeftijd in het gebouw. Maar ook zijn eigen kinderen zijn erg geschrokken. De buurtbewoners hebben samen de woningbouw gebeld voor wat actie. "Wij willen camera's, maar dat mag niet, want daar moet je toestemming voor krijgen." Woningbouwvereniging Parteon geeft aan dat er inderdaad geen camerabewaking komt, omdat het portiek open is. "We begrijpen de zorg van de bewoners", laat woordvoerder Sandra van der Woude laat weten. Om de komende nachten rustig te laten verlopen heeft de woningbouwvereniging zelf beveiligers ingehuurd. "We gaan in gesprek met de bewoners om te kijken hoe we dit verder kunnen aanpakken." Angst De buurtbewoners hebben wel vermoedens van een mogelijke dader, maar 'het is een vervelende situatie, want we hebben geen bewijs'. De politie laat weten dat het onderzoek loopt. Woningbouwvereniging Parteon heeft aangifte gedaan. Er zijn volgens de politie nog geen aanhoudingen verricht. Om zichzelf te beschermen, hebben de buurtbewoners, in overleg en met hulp van de woningbouwvereniging, de brievenbussen dichtgemaakt. Maar echt rustig slapen, dat lukt volgens Gideon pas als de dader is gepakt: "Elke keer als je iets hoort, ben je alert."