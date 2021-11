Eerste weekend met QR-zuilen in Enkhuizer horeca ‘goed bevallen’

Het eerste weekend met speciale QR-zuilen in de horeca, waar bezoekers zelf hun QR-code kunnen scannen om binnen te komen, is goed bevallen. Dat zegt Cees Klein van café De Slof in Enkhuizen. "Ik heb er tot nu toe een hoop goede verhalen over gehoord."

"Wat ik nu van collega's heb begrepen is dat het over het algemeen goed is bevallen", aldus Cees. "Sommige mensen waren in het begin nog wat onzeker over hoe het werkte. Maar bezoekers zijn wel zelf naar de zuilen toe gelopen om er gebruik van te maken."

In zijn café heeft Cees het afgiftepunt van de QR-zuilen. Collega's die gebruik willen maken van zo'n zuil kunnen in De Slof uitleg krijgen over de werking. Zelf hoefde Cees de QR-zuil dit weekend niet te gebruiken. "Aangezien ik een band op het podium had staan was er voor deze keer wel iemand bij de deur", vertelt hij. "Maar vanaf deze week zal ik het zelf ook ervaren."

Meer aanvragen gedaan

Door het personeelstekort in de horeca en te weinig handhavers in de gemeente om bezoekers bij binnenkomst te controleren op een QR-code, besloot de gemeente Enkhuizen om het geld dat door het Rijk beschikbaar is gesteld te investeren in de QR-zuilen, ofwel een standaard met een tablet. Bezoekers kunnen bij binnenkomst zelf hun code scannen, waarna ze naar binnen kunnen.

Cees Klein, eigenaar van café De Slof in Enkhuizen, staat in zijn eentje achter de bar. "En dan moet je kiezen of je dat biertje moet tappen of moet gaan scannen bij de deur. Dat maakt het lastig. Zeker als er een groep mensen binnenkomt neemt het te veel tijd in beslag", vertelde hij eerder aan NH Nieuws.

In totaal zijn er 35 van deze zuilen in gebruik genomen door de horeca in Enkhuizen en is het voor andere horecaondernemers mogelijk er ook een aan te vragen. "Dat is al gebeurd", zegt Klein. "Ik heb al een aantal aanvragen binnen gekregen en ben al door vijf andere horecazaken benaderd voor een eigen QR-zuil."