Pluche souvenirs Artisklas terecht: "Ineens stond de chauffeur op de stoep met bloemen"

De twee 'verdwenen' dozen met daarin 12 kilo aan pluche souvenirs die bestemd waren voor Artisklas in Haarlem, zijn terecht. Harald Ames, voorzitter van de kleinste dierentuin van Nederland, werd afgelopen vrijdag compleet verrast; "Ineens stond de chauffeur van bezorgdienst GLS op de stoep met een bos bloemen. Hij wist weer waar hij ze had gelaten."

Nu de dozen terecht zijn, is Ames wel blij. "Ik dacht wel, 'kon dat niet eerder?'" Ames heeft vrijdag gelijk contact opgenomen met Jildo Sterk. Die startte twee weken geleden een crowdfundingsactie voor Artisklas nadat de dozen verdwenen waren en zamelde zo bijna 1.800 euro in. "Ik heb hem verteld dat de dozen terecht zijn en wilde ook overleggen hoe we het geld terug konden geven aan de donateurs", aldus Ames.

Extraatje

Sterk heeft daarop alle donateurs benaderd en de situatie uitgelegd. "Ik heb natuurlijk aangegeven dat mensen hun geld terug kunnen krijgen maar niemand heeft z'n geld teruggehaald. We krijgen eigenlijk alleen maar positieve reacties van mensen die de dierentuin een warm hart toedragen en dat extraatje gunnen." Sterk benadrukt dat het ingezamelde geld uitsluitend gebruikt gaat worden voor het beheer en onderhoud van het park.

Ook Esther Otten die heeft eengeboden om het bedrijfsuitje voor de vrijwilligers te bekostigen, blijft bij haar aanbod. "Ja echt geweldig en super aardig", lacht Ames. "Maar ik zei ook dat ze er best even over na mag denken of ze daar niet op terug wilt komen."

Vrijwilligerstekort

Artisklas is momenteel maar twee dagen per week open, op zaterdag en zondag, wegens een groot tekort aan vrijwilligers. Jildo Sterk hoopt dat zijn actie mensen aan het denken zet en dat Artisklas wel meer hulp kan gebruiken dan alleen financieel. "Als er meer vrijwilligers zijn, dan kan de dierentuin vaker open en dat helpt ze ook zelf om financieel gezonder te worden."