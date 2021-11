Eerste 'afhaalcoffeeshop' geopend in Amsterdam-Zuidoost

Met de komst van Cannacenter Best Friends Zuidoost heeft Amsterdam haar eerste 'afhaalcoffeeshop', waar je alleen kan afhalen. De coffeeshop zat eerst in de Huidenstraat in Centrum, maar is verhuisd naar Zuidoost als deel van de pilot 'Verplaatsing Coffeeshops'.

Met de pilot wordt onderzocht hoe coffeeshops verspreidt kunnen worden over de stad, in plaats van clusters in het centrum. Ook wordt gekeken naar nieuwe concepten en de voorwaarden die nodig zijn om mogelijke overlast van coffeeshops tegen te gaan. Het alleen kunnen afhalen is een van de nieuwe concepten die wordt getest in de pilot.

De nieuwe locatie van de coffeeshop is onder andere gekozen omdat het goed bereikbaar is en het pand een horecabestemming heeft. Nu de coffeeshop officieel is geopend, zal de gemeente de komende tijd nauwkeurig in de gaten houden of het aan alle regels voldoet. Om te zien hoe het zal gaan met de overlast, komt er een overleg met de buurt. Over twee jaar bepaalt de gemeente of de afhaalcoffeeshop op deze plek mag blijven in Zuidoost.

Straathandel

De coffeeshop moet de illegale handel en verkoop van hard- en softdrugs in Zuidoost verminderen. Meer gereguleerde coffeeshops zou de straathandel tegengaan. "Het idee is dat men de softdrugs hier koopt, en vervolgens elders/thuis nuttigt. Daarom wordt verwacht dat klanten veelal met de auto komen. Om die reden wordt er voorzien in 22 parkeerplekken", zei de gemeente eerder.

Eerder maakten belanghebbenden bezwaar tegen de komst van de coffeeshop, waardoor de bouw vertraging opliep.