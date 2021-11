Kerstboomverhuur Opmeer van start: "Ook voor mensen die naar elkaar omkijken"

Hoewel Sinterklaas nog in Nederland moet arriveren, in Opmeer kijken ze al naar de kerstperdiode. Zo kan je dit jaar weer een kersboom huren. Niet alleen voor in je eigen huis, maar ook om een bomo te doneren aan mensen of gezinnen die het moeilijk hebben. Het geld dat de verhuur van bomen oplevert wordt gedoneerd aan vier goede doelen.

"Het is een mooi initiatief voor mensen die graag omkijken naar een ander", legt Wiebo Beenen, initiatiefnemer en opbouwwerker in Opmeer, uit. "Het is niet kerkelijk, laat ik dat vooropstellen. We zoeken mensen die een kerstboom willen huren of wensen voor een ander, zodat we deze keurig af kunnen leveren. Zo wordt het sociale aspect, het omzien naar elkaar, van dit initiatief volledig benut."

Op dit moment heeft de organisatie 100 bomen die verhuurd worden, waarvan er 20 worden gedoneerd aan mensen of gezinnen die zelf geen boom kunnen kopen of huren. "Daarmee zitten we op ongeveer een derde van onze capaciteit", geeft Wiebo aan. "We verwachten dat er in de komende periode nog een flink aantal bij zullen komen."

Het geld dat met de verhuur van de kerstbomen wordt opgehaald wordt gedoneerd aan vier goede doelen: De Zomeracademie, Gunvakantie, Tour de Heroes en de Award International. De laatste gaat volgend jaar uitbreiden van één naar zes landen. "Er gaan dan zo'n 110 tot 120 deelnemers aan de slag", vertelt Wiebo. "Er wordt onder meer gestart met een dagbesteding, waarbij er fietsreparaties uitgevoerd worden."

Bezorgd en opgehaald

Via deze website is het mogelijk om een boom te huren. Ook is het mogelijk om de boom versierd te leveren. "Dat wordt gedaan door jongeren van Award Opmeer", legt Wiebo uit. "Dit zijn jongeren in de leeftijd van 14 tot 18 jaar oud. Iedereen kan zelf aangeven welke kleur zij in de boom willen hebben."

De kerstbomen kunnen binnen een straal van 10 kilometer vanaf Opmeer geleverd worden. Ze worden bezorgd in de week na Sinterklaas, van 8 tot 12 december, en worden aan het begin van het nieuwe jaar weer opgehaald. Bij het bestellen kan aangegeven worden welke datum en tijd het beste uitkomt. Daarnaast wordt bij iedere boom een gebruiksaanwijzing meegegeven. "Zodat we na december weer elf maanden goed op de boom kunnen passen", vertelt Beenen.