Van kantoorpand naar jongerenwoningen: studenten presenteren ontwerpen

"We hadden gevraagd aan de studenten om over aantal dingen na te denken, zoals het concept voor wie je het realiseert en welke gedachtegang erachter zit. Om dat vervolgens te vertalen naar wat zij met het gebouw willen doen: hoeveel wooneenheden en tegen welke prijsniveaus", zegt jurylid Jan Nico Wigboldus van Bureau Stedelijke Planning.

"Ons idee was niet om het plat te gooien voor nieuwbouw, maar juist herbestemmen. Uit onze doelgroepanalyse kwam naar voren dat Hoorn niet per se nummer één is wat betreft studentenstad, maar als de faciliteiten en de prijs goed zijn, is er wel animo voor." In het gebouw zien zij drie typen (huur)woonruimtes voor zich, met gedeelde faciliteiten. "Een gedeelde keuken, café maar ook een gezamenlijke bibliotheek."

De projecten 'Student Island', 'The Switch', 'The Capital' en ook 'Future Buildings' mogen door naar de finale, die eind november zal plaatsvinden. Vanmiddag presenteerden zij voor de 'Woonchallenge Westfriesland' hun concepten over hoe zij van plan zijn om van het grotendeels leegstaande kantoorpand jongerenhuisvestingen te ontwerpen.

De jury was positief verrast over de kwaliteit van de aangedragen ideeën. Wigboldus: "Sommige ideeën waren wat meer uitgewerkt, terwijl anderen meer hadden nagedacht over het concept en de aansluiting bij het beleid van de gemeente en de regio. Een groepje had bijvoorbeeld de entree verplaatst van het gebouw, zodat het uitnodigender is voor de buurt. Dat is een ingeving die vernieuwend is, terwijl een andere groep radicaal heeft gezegd: 'we gaan alles overwegend slopen, zodat we meer wooneenheden kwijt kunnen'", vertelt hij.

Woonchallenge

In juni dit jaar hebben twaalf organisaties hun handtekening gezet onder de samenwerking met West-Friese gemeenten en de provincie Noord-Holland, om vaart te maken met de bouw van meer nieuwe koop- en (sociale)huurwoningen en het verduurzamen van bestaande woningen. Een voortvloeisel uit het 'Woonakkoord Westfriesland', waarin afspraken zijn gemaakt over het versnellen van de woningbouw in de regio. Ook de Woonchallenge werd toen gelanceerd.

De derdejaarsstudenten van de opleiding Bouwmanagement & Vastgoed mogen op 26 november nogmaals hun ideeën pitchen tijdens de woonmanifestatie, waar gemeenten, marktpartijen en andere betrokkenen uit de regio bijeenkomen.

Brechje: "We kregen net ook feedback waarin nadrukkelijk werd benoemd dat we moesten nadenken over de mobiliteit en parkeren. Dat is iets waar we in de tussentijd nog extra aandacht aan zullen geven."

