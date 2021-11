Definitief streep door oud papier ophalen door Gooise verenigingen

Het is definitief over en uit met het ophalen van oud papier door Gooise sportclubs, muziekverenigingen en kerken. De regionale afvaldienst GAD gaat het papier en karton weer zelf ophalen om geld te besparen. De clubs mogen ook niet zelf zonder hulp van de afvaldienst aan de slag, stellen burgemeester en wethouders van Hilversum na raadsvragen.

Veel Gooise verenigingen halen al vele jaren oud papier op. Met het geld dat ze daarmee verdienen - de bedragen lopen op tot 15.000 euro per vereniging - dekken ze een groot deel van hun begroting.

Als donderslag bij heldere hemel kregen de verenigingen afgelopen zomer te horen dat ze vanaf volgend jaar geen oud papier meer mogen ophalen. De reden: afvalophaler GAD gaat het zelf weer doen, omdat er de komende jaren flink moet worden bezuinigd.

Een deel daarvan moet dus komen van het oud papier: de GAD wil dat straks ophalen samen met andere soorten afval. Daarmee bespaart de afvalverwerker geld, en wordt het ophalen van oud papier ook efficiënter.

Het plan van de afvaldienst zorgde voor veel ophef: verenigingen vrezen dat het doek valt als ze het moeten doen zonder de papierinkomsten. Ook politiek gezien waren daar de afgelopen maand veel zorgen over. De politiek probeerde het plan - ook in Hilversum - terug te draaien, maar dat had geen succes.