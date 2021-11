Dode man gevonden bij auto in Noordhollandsch Kanaal

De politie heeft vanmorgen een dode man gevonden bij een bedrijfsauto in het Noordhollandsch Kanaal, naast de Kanaaldijk in Koedijk. De auto is vermoedelijk door

een ongeval in het water terechtgekomen. Het is nog niet bekend of het om de bestuurder van de auto gaat en of er andere personen in de auto zaten. De politie doet nog onderzoek.