Purmerend pakt 'spookbewoning' aan: meerdere controles uitgevoerd

Om 'spookbewoning' tegen te gaan heeft de gemeente Purmerend vorig week diverse controles uitgevoerd in de wijken Centrum, Purmer-Zuid en Wheermolen. Op dertien adressen was niemand aanwezig, maar waren wel signalen van bewoning. Drie panden werden voor andere doeleinden gebruikt dan de woonbestemming omschrijft. Dit wordt verder onderzocht.

Ook waren er twee panden die werden bewoond door personen die niet op het desbetreffende adres staan ingeschreven en waren er veertien panden die leeg stonden, werden verbouwd, te koop stonden of net waren verkocht. Bij spookwoningen gaat het om adressen waar al langere tijd niemand op staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP).

De BRP is gekoppeld aan bepaalde voorzieningen en maatregelen. Denk hierbij aan een uitkering, de berekening van een studietoelage of de bepaling van gemeentelijke belastingen. Ook organisaties als de Belastingdienst of schuldeisers maken gebruik van de informatie uit de BRP. De gemeente acht het daarom noodzakelijk de informatie op orde te houden.

Mogelijke oorzaken

Maar het is volgens de gemeente ook voor het welzijn van de bewoners zelf: "Illegale bewoning kan gevaar opleveren als bijvoorbeeld brand uitbreekt en de brandweer uitgaat van een leegstaande woning terwijl dat niet zo is", schrijft de gemeente.

Volgens hen komt het uitblijven van registratie onder meer door onwetendheid bij inwoners zelf. Niet iedereen weet hoe inschrijving in de BRP werkt of realiseert zich onvoldoende dat bij verhuizing het nieuwe adres zelf moet worden doorgegeven en dit niet automatisch gebeurt.

Illegale praktijken

Ook komt het voor dat niemand zich op het adres heeft ingeschreven, omdat de woning voor illegale praktijken wordt gebruikt. Denk aan hennepkwekerijen, drugslaboratoria of opslag van illegale zaken.

Om een veilige en prettige werk- en leefomgeving te creëren hoopt de gemeente dat alle inwoners meehelpen om 'spookbewoning' tegen te gaan en eventuele vermoedens bij de gemeente te melden.