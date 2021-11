50 procent minder kantoren en winkels in de provincie verbouwd tot woning

Het aantal kantoorpanden en winkels dat is omgebouwd tot woningen is het afgelopen jaar gedaald. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In Noord-Holland is sprake van een halvering in het aantal verbouwde panden vergeleken met het jaar daarvoor.

Adobe Stock

In 2019 ging het nog om 2.040 panden die tot woningen werden omgevormd, in 2020 waren dat er 1.035. Het gaat dan niet alleen om kantoren, maar bijvoorbeeld ook scholen, locaties van zorginstellingen en sportlocaties. Vooral het aantal kantoor- en winkelpanden die tot woningen werden verbouwd nam in een jaar tijd af. In 2019 ging het in de provincie nog om 735 kantoren en 225 winkels, in 2020 ging het om 230 en 145 panden. Ook het aantal scholen en sportlocaties die werden omgevormd nam af. Het aantal verbouwde zorginstellingen nam juist iets toe, van 45 naar 115 panden. Op deze kaart kun je zien waar de meeste panden werden omgevormd tot woningen:

Volgens hoogleraar volkshuisvesting Hugo Priemus van de TU Delft kan onzekerheid over het bestemmingsplan een mogelijke factor van invloed zijn op de dalende cijfers. Bij het ombouwen van panden naar woningen, moet dat plan eerst gewijzigd en goedgekeurd worden, wat een tijdrovend proces kan zijn. "Ook kan het zijn dat eigenaren van bedrijfspanden erg afwachtend zijn", zegt Priemus. "Er zijn veel mensen die zeggen dat het hybride werken zal blijven en de vraag naar kantoorruimte structureel omlaag zal gaan. Dat verwacht ik zelf ook." Maar de onzekerheid gebiedt volgens Primus dat men de kantoren liever nog even houdt: "We hebben ook nog een groot tekort aan werknemers, dan moet je niet hebben dat er ook nog eens een tekort aan werkruimte is." Creatieve ingevingen Bovendien laten de cijfers ook niet het totale plaatje van de beschikbaar gekomen woningen zien, zegt Priemus. Door de druk op de woningmarkt worden er ook nieuwe woonruimtes gecreëerd die niet officieel onder het label 'wonen' in de cijfers vallen. "Een kamer van een hospita is ook geen woning, maar kan wel bijdragen aan de huisvesting van studenten. Je ziet nu wel dat er allerlei creatieve ingevingen voor gegeven worden." En hoezeer die creatieve oplossingen bijdragen aan het oplossen van het woningtekort, is volgens de hoogleraar lastig te zeggen. "Er is dus wel transformatie in de woningvoorraad, maar we hebben slecht zicht op hoeveel woonruimten het precies zijn. Het is een chaos, door de enorme druk op de woningmarkt."