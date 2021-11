Auto ramt tuinhek en rijdt vervolgens door: "Ronduit asociaal"

In Hoorn is vanochtend een auto tegen het hekwerk van een voortuin van een huis gereden. Vervolgens reed de wagen na zo'n anderhalve minuut weer door. De bewoonster heeft daardoor geen idee wie het hek heeft vernield. "Dit is toch gewoon ronduit asociaal?"

De bewoonster van het huis in de Grote Waal in Hoorn werd rond 6.00 uur vanochtend wakker van een hoop lawaai. "Wat hoor ik nou toch allemaal, dacht ik", zegt ze anoniem tegen NH Nieuws. Als ze naar buiten loopt, denkt ze dat het poortje van de voortuin open staat. Maar het bleek erger dan ze dacht: het hele hek was aan gruzelementen. Ze heeft een beveiligingscamera bij haar voortuin hangen, die ze in dit geval gebruikte om uit te zoeken wat er precies met het hek gebeurd is. "Ik heb toen even teruggespoeld en daardoor zag ik dat iemand tegen mijn hek was gereden, even om zich heen heeft gekeken en toen in de achteruit is gegaan en is weggereden." Zo zag de crash er op de beelden van de beveiligingscamera uit:

Auto rijdt tegen hek van voortuin - NH Nieuws

De bewoonster zegt dat ze in een bocht woont en dat ze al langer vreesde dat het er wel eens mis kon gaan. "Ik heb het vaker gezegd: er wordt hier absurd hard gereden in deze buurt. Ik ben blij dat het om 6.00 uur gebeurt dat iemand nu rechtdoor schiet, dat er geen mensen op straat waren." Aangifte Naast het tuinhek van haar en haar buren, is ook de vuilnisbak van de buren vernield. "En ik hoop dat hij zelf wat schade heeft." Ze zegt aangifte te hebben gedaan bij de politie. "Maar dat kon alleen digitaal, omdat ik geen kenteken heb. De buren hebben het allemaal gehoord en gezien, maar hebben ook geen kenteken kunnen opgeven." Zelf blijft ze met de schade achter. "Mijn hele hek is naar de gruzelementen. We hebben het met mijn buren neergezet. Nu moeten we het binnenkort maar vervangen."