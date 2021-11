Vanaf Schiphol naar Amerika vliegen na twintig maanden weer mogelijk

Na twintig maanden heropenen de Verenigde Staten de grenzen voor een groot deel van Europa, inclusief Nederland. Passagiers die volledig gevaccineerd zijn en bovendien een negatieve testuitslag kunnen laten zien, mogen weer vanaf vandaag op Schiphol het vliegtuig instappen naar bijvoorbeeld New York, Los Angeles of Las Vegas.

De heropening van de Verenigde Staten is vooral goed nieuws voor KLM en Delta Air Lines, die samen de Amerikaanse markt op Schiphol domineren. Toen bekend werd dat de VS passagiersvluchten vanuit 33 landen weer zouden toestaan, schaalden de twee luchtvaartpartners het aantal bestemmingen en vluchtfrequenties meteen op.

Wie met KLM naar de Verenigde Staten vliegt, kan daar met hetzelfde ticket overstappen op een vlucht van Delta. Andersom is Schiphol het belangrijkste overstappunt van Delta voor tientallen KLM-bestemmingen. De grootste concurrenten van Delta, United Airlines en American Airlines, bieden ook vluchten aan vanaf Schiphol, maar naar minder bestemmingen.

Genadeklap

De sluiting van de Amerikaanse grenzen half maart 2020 was de genadeklap voor de luchtvaart in Nederland. Nadat KLM vanwege corona al heel wat vluchten naar China moest schrappen, kwam na 12 maart het vliegverkeer vanaf Schiphol vrijwel tot stilstand.

Duizenden passagiers uit de VS probeerden die dag nog snel een vlucht naar huis te boeken. Diezelfde middag kondigde Schiphol aan een deel van luchthaven, waaronder pieren en terminals, te moeten sluiten.

Feest

De heropening van de grenzen in Amerika wordt op Schiphol niet groots gevierd. In Londen daarentegen wel: Rond 9.30 uur Nederlandse tijd stijgen twee vliegtuigen van British Airways en Virgin Atlantic tegelijkertijd op vanaf luchthaven Heathrow naar New York's Kennedy Airport.

British Airways vliegt voor die gelegenheid met vluchtnummer BA1, een eerbetoon aan de vroegere Concorde-vluchten tussen Londen en New York. Later gebruikte British Airways vluchtnummer 1 voor een inmiddels opgeheven zakenvlucht tussen Londen City en New York.