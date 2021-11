Lamlendig Ajax scoort opnieuw niet en speelt historisch gelijk tegen Go Ahead

Ajax heeft zondagavond niet weten te winnen van Go Ahead Eagles. De Amsterdammers kwamen net als vorige week tegen Heracles Almelo (0-0) niet tot scoren in de eredivisie. In de Johan Cruijff Arena bleef het ook 0-0. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat Ajax thuis niet wint van de Deventenaren.

Ajax startte in de Arena met doelman Remko Pasveer onder de lat. Andre Onana was weer speelgerechtigd na zijn dopingschorsing, maar moest plaatsnemen op de bank. Verder koos trainer Erik ten Hag voor Davy Klaassen als aanvallender middenvelder in plaats van de geblesseerde Steven Berghuis. Ryan Gravenberch moest plaatsmaken voor Mohammed Kudus op het middenveld.

Weinig kansen

Hoewel Ajax veruit het meeste balbezit had, wist de ploeg van Ten Hag dat niet uit te drukken in de score. Een kopbal van Edson Alvarez uit een corner en een schot van Dusan Tadic na hectische taferelen voor het Go Ahead-doel waren de spaarzame kansen in de eerste helft. De Deventenaren stelden in aanvallend opzicht weinig voor, maar ze hielden de poort behoorlijk knap gesloten.

Ajax kwam iets sterker uit de kleedkamer en drukte Go Ahead verder terug. Opvallend was het hoge aantal overtredingen dat Ajax nodig had. De bezoekers hielden stand zonder al te veel weg te geven. Het enige gevaar dat Ajax stichtte kwam uit schoten vanuit de tweede lijn via Tadic, Lisandro Martinez en invaller Mohamed Daramy. In de meeste gevallen vormde doelman Hahn een sta-in-de-weg.

Klaassen tegen de paal

Het balbezit van Ajax ging richting de tachtig procent, maar de overtuiging n de eindfase ontbrak. Het leek alsnof de ploeg last had van vermoeidheid van de Champions League-wedstrijd tegen Dortmund. Via Davy Klaassen was Ajax in de 77e minuut het dichtst bij een treffer, maar de middenvelder raakte de paal met een kopbal. Even later werden inzetten van invaller Danilo en van Martínez tot twee keer toe van de lijn gehaald.

Door het gelijkspel blijft Ajax wel aan de leiding in de eredivisie. De Amsterdammers hebben nu 27 punten en zijn gedeeld koploper met PSV. Het doelsaldo van Ajax is beter. Nummer drie Feyenoord moet nog een wedstrijd inhalen en kan met een overwinning de koppositie pakken.

Opstelling Ajax: Pasveer; Mazraoui, Timber (Schuurs/68), Martínez; Blind; Álvarez (Gravenberch/63), Klaassen (Danilo/81), Kudus (Daramy/63); Antony (Neres/81), Haller, Tadic