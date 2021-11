Waarlander is opnieuw wereldkampioen bietenteler met biet van 43 kilo

Tijdens de wedstrijd zijn in vele klassen prijzen te winnen, maar het hoogtepunt volgens Regio Noordkop van de avond is toch wel wie zich wereldkampioen allround mag noemen. De entree van de zwaarste biet is elk jaar weer een verrassing en dit jaar had de organisatie besloten dit op een Schotse manier te doen. Voorafgegaan door een doedelzakspeler werd de zwaarste biet gedragen door twee Nederlandse kampioenen.

Eerder gewonnen

De winnaar dit jaar was Theo Beemsterboer, met een gewicht van 43,080 kilogram. Voor Theo was het ereschavot geen onbekende, want hij heeft eerder gewonnen. De zwaarste biet staat nog altijd op naam van Piet de Goede uit Heerhugowaard. Hij teelde in 2005 een voederbiet van ruim 71 kilo.