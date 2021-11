Autistische Mayson (6) mag zwemles niet meer in: "Waarom krijg ik geen groen vinkje?"

Je kind naar zwemles brengen is zonder het laten zien van een coronapas niet meer mogelijk sinds de nieuwste coronamaatregelen. Het zit de familie Langereis uit Zwaag erg dwars. Zij kunnen nu namelijk niet meer hun autistische zoontje van zes jaar naar het zwembad brengen, terwijl de lessen erg belangrijk voor hem zijn. Het zwembad in Hoorn is er duidelijk in: "Dat doen we omdat het een maatregel van de overheid is."

Vanmorgen ging de man van Kimberley samen met zoon Mayson naar het zwembad in Hoorn omdat hij daar zijn wekelijkse zwemles heeft. In de rij voor het zwembad kregen de wachtenden voor hen volgens Kimberley allemaal een groen vinkje, maar haar zoontje kreeg een 'groot rood kruis'. "Waarom krijg ik geen vinkje, ik wil ook naar zwemles", zou Mayson hebben gezegd. Beide ouders zijn niet gevaccineerd en mogen hierdoor niet het zwembad in. In de auto terug naar huis was Mayson volgens zijn moeder heel erg verdrietig. "Hij wilde opa en oma bellen en vertellen dat hij niet naar zwemles kon." Eenmaal thuis heeft Kimberley het zwembad gebeld, maar zij konden verder niets voor hen betekenen. "Ik begrijp dat ze zich aan de regels moeten houden. Maar ik vind dit niet kunnen. Er zijn ook zwembaden die hier niet aan meewerken."

Regels zijn regels Voor Jelly van der Werff - van het betreffende zwembad in Hoorn - is het heel simpel: de overheid maakt de regels en daar moet de organisatie zich aan houden. Toen de maatregel net bekend werd gemaakt, heeft het zwembad geïnventariseerd om hoeveel ouders het ging. "We dachten, dan vangen wij die kinderen op en begeleiden ze naar het zwembad." Maar al snel bleek dat het om meer ouders en kinderen ging dan verwacht. "Die verantwoordelijkheid kan ik niet op me nemen", aldus Van der Werff. "Bovendien: vindt elke ouder het prettig als vreemde mensen hun kind afdrogen?"

Quote "Je kunt die kinderen toch niet buiten laten omkleden in de winter en in de kou laten staan?" kimberley, moeder van Mayson

De moeder van Mayson was niet de enige ouder die verbolgen op de maatregel reageert. "Er waren hele boze ouders, die mij verwijten dat het mijn schuld is als hun kind verdrinkt", zegt Van der Werff. "Mensen hebben heel hard gereageerd en mij wel geraakt." Man en macht Dat deze regel ervoor zorgt dat Van der Werff misschien klandizie verliest, vindt ze vreselijk. "Maar moet ik dan uit eigen commercieel belang de maatregel overtreden? Terwijl het een consequentie is van het besluit om je niet te laten vaccineren." Het is bovendien veel werk voor het zwembad om de regel te handhaven. "Wij werken met man en macht en er worden extra mensen voor ingezet. Ook mensen wiens taak het eigenlijk niet is." Van der Werff's stip op de horizon is het doel van de maatregel: de ziekenhuisbezetting omlaag krijgen. Ze hoopt dat de overheid in de gaten blijft houden of het beoogde effect van deze maatregelen ook echt bereikt wordt. Routine door zwemles Tot die tijd kunnen de ouders van Mayson hem nog niet naar zwemles brengen. En dat is spijtig, want voor hem is zwemmen belangrijk, zegt zijn moeder. Door zijn autisme leert hij met zijn zwemlessen routine. En hij is er volgens haar hard en veel mee bezig. "Hij heeft al moeite met leren en heeft daardoor ook meer lessen dan andere kinderen nodig."

Kimberley Langereis

Testen voor Toegang is voor ongevaccineerde ouders als Kimberley een oplossing. "Maar ik ga toch niet elke week mezelf testen?" Volgens haar is de enige oplossing om ouders gewoon naar binnen te laten gaan om hun kinderen in ieder geval te kunnen helpen met omkleden. "Je kunt die kinderen toch niet buiten laten omkleden in de winter en in de kou laten staan?" 'Niet haalbaar' Eerder maakte de zwembranche bekend niet mee te willen werken aan de controle op de coronapas. Volgens de organisaties wordt met de maatregel een grote groep zwemleerlingen buitengesloten. Daarbij vinden ze het praktisch niet haalbaar door grote personeelstekorten. En zijn ze bang dat het voor veel opzeggingen gaat zorgen. De Nederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid (NSWZ), de Eerste Nederlandse Vak Opleiding Zwemonderwijzers (ENVOZ) en ZwemOnderwijs Nederland (ZON) hebben dat laten weten in een gezamenlijke verklaring. De Nationale Raad Zwemveiligheid laat een ander geluid horen en gaat wel meewerken aan de coronapas.