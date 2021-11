Amsterdam NL V Flinke rijen tijdens Museumnacht: "We weten niet of we binnenkomen"

Museumnacht was gisteravond zo in trek dat er voor sommige locaties meterslange rijen stonden. 54 Amsterdamse musea bleven tot middernacht open, maar door de enorme toestroom aan belangstellenden konden veel bezoekers maar één of twee musea in. Uiteindelijk liep het zo vol dat enkele musea besloten om hun deuren vroegtijdig te sluiten.

Overal in de stad was het druk, maar op het Museumplein was de drukte het grootst. De rij buiten bleef groeien en mensen stonden de hele avond in de rij. "We wilden eigenlijk naar heel veel plekken, maar echt overal stond een rij. Toen gingen we maar naar de muziek hier", zeggen drie vrouwen in het Stedelijk Museum. Gelukkig komen zij wel binnen, in tegenstelling tot vele anderen. Een ander duo buiten betwijfelt het succes: "We hadden een grote planning, maar we weten echt nog niet of we binnen komen vanavond."

Quote "Het is jammer dat er voor zo veel mensen kaartjes zijn verkocht, ik wilde echt graag gaan" Bezoeker museumnacht

Nadat Museumnacht vorig jaar geen doorgang kon vinden, is deze avond extra belangrijk voor een van de bezoekers. "Ik denk dat elk feest dat je vorig jaar hebt gemist, nu extra waarde heeft." Maar juist daarom lijkt de teleurstelling groter. De bezoekers die wel binnen wisten te komen, konden genieten van veel muziek, shows, kunstwerken en gezelligheid. In het Van Eesteren Museum was er een foto-expositie te zien en in Oscam in Zuidoost kon je jezelf laten portretteren. "Het is leuk om op zo'n avond op een meer creatieve manier naar kunst te kunnen kijken."

Een aantal musea moest eerder sluiten door de drukte. Een koppel uit Den Haag vindt het zonde. "Blijkbaar waren er te veel mensen enthousiast." Een man in de rij besluit vanuit het centrum naar Zuidoost te gaan, waar hij hoopt dat het minder druk is. "Het is jammer dat er zo veel kaartjes worden verkocht, ik wilde echt graag gaan." Toch blijven veel wachtende mensen buiten positief: "Wij zijn echt binnen tien minuten binnen, komt goed!"