Gratis jaarlidmaatschap Consumentenbond voor Hilversummers met laag inkomen

Alle Hilversumse minima - mensen met een laag inkomen - ontvangen een jaarlidmaatschap van de Consumentenbond. Dat is het afscheidscadeau dat de bond schenkt aan Pieter Broertjes, die vertrekt als voorzitter van de Raad van Toezicht. Dit was één van de nevenfuncties van de vertrekkend burgemeester.

"Onze achterban bestaat over het algemeen niet uit minima, terwijl we die groep veel te bieden hebben in de vorm van vergelijkers, collectieven en tests. Dat helpt namelijk bij geld besparen", laat Sandra Molenaar, directeur van de Consumentenbond, weten op hun site. "Met dit cadeau brengen we twee grote liefdes van Broertjes, de Consumentenbond en Hilversum, bij elkaar."

Het stokje wordt overgedragen aan voormalig D66-politica Lousewies van der Laan. Zij is door de Bondsraad tot nieuwe voorzitter van de RvT gekozen. Broertjes bekleedde deze functie sinds 2013. Hij nam toen het stokje over van Thom de Graaf.