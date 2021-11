Ook Texelaars in actie voor klimaat tijdens eigen Klimaatmars

Terwijl in Amsterdam duizenden mensen zich verzamelden voor de landelijke Klimaatmars, gingen, op initiatief van de vijftienjarige Luna, ook op Texel zo’n honderd mensen de straat op met spandoeken. Omdat nu eenmaal niet iedereen naar de hoofdstad kan, trok een kleine versie van de mars door Den Burg.

“Ik vond dat er meer aandacht moest komen voor het klimaat. In Amsterdam is de echte mars, maar ik snap dat dat voor veel mensen misschien ontmoedigend is om helemaal daar heen te geen. Toen dacht ik, waarom organiseer ik het niet gewoon hier op Texel?”, aldus Luna tegen mediapartner Regio Noordkop.

Luna kreeg veel hulp bij het organiseren van de Klimaatmars. Zo hebben Gijsje en Pim alle basisscholen in de buurt benaderd om ook mee te helpen en mee te lopen met de mars. En met succes.

Zo verliep de kleinschalige Klimaatmars op Texel: