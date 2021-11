Micky van de Ven maakt lang verwacht debuut voor VfL Wolfsburg

De in Wormer geboren verdediger maakte deze zomer de overstap van FC Volendam naar de Bundesliga in Duitsland. Intussen is landgenoot Mark van Bommel ontslagen als trainer en staat Florian Kohfeldt voor de groep.

Wolfsburg won de thuiswedstrijd tegen Augsburg met 1-0. Het enige doelpunt werd al in de veertiende minuut gemaakt. De club uit Oost-Duitsland staat knap vierde op de ranglijst.

Op 31 augustus vertrok Van de Ven, ondanks een verloren arbitragezaak, bij FC Volendam. De nummer één van de eerste divisie kreeg zo'n 3,5 miljoen voor zelfopgeleide speler.