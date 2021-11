Teleurgestelde Jonker na ruime nederlaag: "Lopen erbij alsof we niets kunnen"

"Uiteindelijk is het wel een geflatteerde uitslag. In de tweede helft creëren wij een aantal goede kansen. Dus 3-5 had ook gekund. Maar de kansen die zij kregen waren wel erg groot", reageerde Jonker na afloop voor de camera van NH Sport. "We moeten meer laten zien voor het doel, in combinatie met fatsoenlijk verdedigen."

Openingstreffer

Cas Dijkstra zorgde met een mooie goal voor de openingstreffer van de wedstrijd, maar de Telstar-middenvelder zag daarna al snel Excelsior het heft in handen nemen. "We starten erg goed. Excelsior had in het eerste kwartier weinig te zeggen. Bovendien vond ik het geen strafschop bij de 2-1", aldus Dijkstra. "Voetballend is er niet veel mis, maar als team verdedigen en agressiviteit in het team dat kan meer. Daar moeten we grotere stappen in maken."