Boswachter bezorgd: wildgroei aan 'illegale' paden doordat mensen van voetpad lopen

Nu de coronaregels weer strenger worden, maakt boswachter Rogier Veldhuizen zich zorgen over Wandelbos Groenendaal in Heemstede. Bezoekers wandelen van de gebaande paden, op stroken die daar eigenlijk helemaal niet voor bedoeld zijn. Zo ontstaan illegale paden.

Soms ontstaat zo'n nieuw pad omdat eerst wilde grazers, die vrij in het bos rondlopen, een begin hebben gemaakt. "Die grote grazers maken een olifantenpaadje en binnen een jaar kan zo'n begin uitgroeien tot een wandelpad. Bezoekers kunnen dan uiteindelijk nauwelijks meer zien dat het geen officiële wandelroute is."

Het bos aan de rand van Heemstede is volgens Veldhuizen niet berekend op zoveel bezoekers. "Mensen gaan bijvoorbeeld de boel afsnijden en lopen dwars door een bosvak heen. Juist die bosvakken willen we heel laten voor de fauna."

"Eigenlijk is het probleem dat er te veel mensen zijn", zegt Rogier Veldhuizen, terwijl hij door een ruimtelijk, kleurrijk bos loopt. "Tja, vandaag is het dan niet zo druk vanwege het weer, maar soms lopen hier, vooral tijdens de vakantie, duizenden mensen."

Quote

Degene die dat ook niet hebben gezien, zijn Willeke en Michael. Ze hadden geen enkel idee op een pad te lopen, waar ze eigenlijk niet overheen mochten.

"Maar hoe kon ik dan zien dat ik hier niet mocht lopen", vraagt Willeke zich af. "Er hangen geen bordjes en er is al helemaal geen prikkeldraad." Michael vervolgt: "Ze hadden het ook kunnen afzetten met een boom, dan was ik niet doorgelopen."

Bordjes en boomstammen

Veldhuizen legt aan de bezoekers uit dat ze bordjes geplaatst hebben, maar dat die vernield werden. En boomstammen vormen geen onoverbrugbare hinder. "Zo'n boomstam over het pad is juist vaak voor kinderen een leuke uitdaging om overheen te klauteren. Of mensen lopen er gewoon omheen en zo ontstaat er een tweede pad."

Rafal, een dagelijkse bezoeker van het wandelbos, vind dat je de illegale paden best kan herkennen. "Ik weet dat die er zijn, dat zie je omdat die paden veel wilder zijn en er ligt ook zeker wel eens een balk voor. De gewone wandelpaden hier zijn heel goed zichtbaar, dat kan je echt niet missen."

Oplossing

De boswachters zouden de paden meer dan een jaar compleet moeten afsluiten om de schade te herstellen. "Maar dat is hier echt niet te doen", zegt Veldhuizen. "Eigenlijk is het probleem dat er te veel mensen zijn, dus blijf vooral thuis."