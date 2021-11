Zwaan bewust doodgereden door tractor: "Wat is er mis in je hoofd dat je zoiets doet?"

Op de Rikkert in Andijk is vanmiddag een zwaan overreden door een tractor. Dat zeggen omstanders die het zagen gebeuren. Ze belden de politie en dierenambulance, maar het dier overleed na een kwartier alsnog. Omwonende Edith Hartog zegt aangifte te gaan doen.

Vanmiddag werd op de Rikkert in Andijk bewust een zwaan doodgereden door een tractor. - Wim Langbroek

De zwaan werd rond het middaguur overreden door de tractor. Zoals op de foto te zien, ligt de watervogel niet op het pad, maar in de berm. "Iemand uit de buurt heeft het zien gebeuren", vertelt bewoonster Edith Hartog, die aan de weg woont op de Rikkert. "De tractor is expres uitgeweken om over de zwaan heen te rijden." De bewoonster werd gevraagd of ze de dierenambulance en de politie kon bellen.



"Toen de hulptroepen waren gearriveerd, was de zwaan al dood", vervolgt Hartog. "Het arme dier heeft bijna een kwartier gecrepeerd voordat het stierf."

Quote "Ik was razend van onmacht. Wat is er mis in je hoofd dat je zoiets doet?" Edith Hartog, omwonende

De omwonende is absoluut van plan om aangifte te doen van het voorval, maar eerst moet ze wachten tot diegene die het heeft zien gebeuren, zijn verklaring aflegt. "Ik was razend van onmacht", vervolgt Hartog. "Wat is er mis in je hoofd dat je zoiets doet?"

De bandensporen van de tractor geven een duidelijk beeld van het bizarre voorval. - Wim Langbroek

Ook dierenambulance Hoorn reageert geschokt op het rampzalige lot van de zwaan. "De kinderen en de partner van de zwaan bleven erbij staan. Zwanen blijven namelijk hun hele leven bij elkaar, dus dat maakte het aanzicht nog droeviger", laat een medewerkster van dierenambulance Hoorn weten. "Ik snap dat een boer niet zit te wachten op zwanen omdat ze gras eten, maar hier zijn geen woorden voor."



De medewerker heeft weinig begrip voor de daad van de boer die met zijn tractor over de zwaan walste. "Dit is echt verschrikkelijk. Dit gaat de hele dag in je hoofd zitten en het zet je aan het denken: wat zijn er toch nare mensen op deze wereld."