Kira Toussaint maakt verwachtingen waar met hattrick op EK kortebaan

Op de 100 meter rugslag heeft Kira Toussaint haar derde Europese titel van deze week gepakt. In een spannende finale was ze een tiende van een seconde sneller dan landgenote Maaike de Waard. Eerder was de zwemster uit Assendelft ook de beste op de 50 meter en 200 meter rugslag. Ook Luc Kroon en Arno Kamminga wonnen medailles.