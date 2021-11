Collectief plaatst nieuw standbeeld tegenover die van J.P. Coen in Hoorn

Het zogenoemde Collectief Ondeugend heeft zaterdagochtend als ludieke actie een nieuw standbeeld op het plein de Roode Steen in Hoorn geplaatst, tegenover dat van J.P. Coen. Het gaat om een beeltenis van Maria Catherina Swanenburg, ook wel bekend als 'Goeie Mie'.

Het beeld van Maria Catherina Swanenburg - Collectief Ondeugend

De vrouw uit Leiden vergiftigde in de 19e eeuw in zes jaar tijd rond de 65 buurtgenoten van wie er 23 de dood vonden. Maar in totaal werd ze verdacht van het vermoorden van meer dan honderd mensen. Bij sommige slachtoffers was ze uit op de erfenis of verzekeringsfondsen. Volgens het Collectief Ondeugend, dat naar eigen zeggen bestaat uit kunstenaars, filosofen en studenten, is het beeld zo'n twee meter hoog. Met het beeld zegt het collectief het plein 'compleet' te willen maken. "Groepen die J.P. Coen weg willen hebben, met het argument dat hij niet bij de tijd past, hebben ongelijk: hij past juist precies bij deze tijd. Je mag alles veroveren of omleggen, zolang er maar geld aan wordt verdiend. Om dit nog wat explicieter te maken dachten wij in een ondeugende bui kom, we plaatsen er nog een bij. Fantastisch toch?" Met het stille protest verwijst de anonieme groep naar eerdere protestacties bij het beeld van J.P. Coen in Hoorn. Tijdens een van die demonstraties van voor- en tegenstanders van het beeld, in juni vorig jaar, braken er rellen uit.

Wie was Jan Pieterszoon Coen? J.P. Coen was een van de bekendste medewerkers van de VOC. Hij wordt gezien als de grondlegger van de Nederlandse heerschappij in de Indische archipel. Ook stichtte hij de handelspost Batavia. Hij wist een monopolie te verwerven in de specerijenhandel, maar op een zeer agressieve manier. Coen schuwde het niet bloed te vergieten om het handelsmonopolie te krijgen en de lokale bevolking te onderdrukken. Zo trok hij onder meer met een grote vloot ten strijde naar de Banda-eilanden. Daar vielen 15.000 doden. Minder dan duizend Bandanezen overleven de aanval en worden als slaven naar Batavia gebracht. Sinds 1893 staat er een standbeeld van Jan Pieterszoon Coen in Hoorn. Het idee komt van een oud-burgemeester. De discussie om het standbeeld woekert sindsdien al meer dan 100 jaar voort: voor de een is hij een oude held, voor de ander niets meer dan een moordenaar.

Naar aanleiding van de demonstraties en rellen heeft de gemeente Hoorn het afgelopen jaar stadsgesprekken georganiseerd. Daarin spraken inwoners over discriminatie en inclusiviteit. De gesprekken over het wel of niet laten staan van het beeld op de Roode Steen in Hoorn worden later gevoerd. De gemeente maakte eind september bekend dat het daar over een jaar een knoop over gaat doorhakken.

Het nieuwe beeld staat tegenover die van J.P. Coen - Collectief Ondeugend