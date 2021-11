Melkboer Matthijs (20) heeft slechts vier koeien: "Kies bewust voor kleinschaligheid"

Hij heeft een melktap aan de weg en 'slechts' vier koeien op het weiland. Matthijs van de Lageweg (20) uit Uitgeest is wars van expansiedrift en kiest bewust voor kleinschaligheid. “Of het lukt, zal de toekomst moeten uitwijzen. Maar ik doe het wel op mijn manier. Het is iedere dag een feestje om hier te zijn.”

Het is 6.45 uur in de ochtend als Matthijs van de Lageweg zijn knalrode trekker in het weiland aan de Rijksstraatweg in Heemskerk parkeert, pal naast zijn gehuurde koe Janneke. Ondanks de plensbui, spat het enthousiasme er vanaf als hij haar op het open weiland aan het melken is.

Of hij een boer van de toekomst is? "Ik onderscheid me omdat ik vanuit de natuur probeer te werken. Om een voorbeeld te geven: er drinkt daar een pasgeboren kalfje bij zijn moeder, dat zie je bij kostenefficiënte bedrijven lang niet altijd. Ik kies heel bewust voor kleinschaligheid."

Die kleinschaligheid betekent ook dat zijn melk niet terug te vinden is in het schap bij de supermarkt. "Langs de weg bij mijn opa en oma heb ik een melktap in een overdekt huisje neergezet. Op die manier probeer ik de melk te verkopen aan de mensen uit de buurt. Dat kost 1,50 euro per liter, exclusief een glazen fles. En dat loopt als een trein. Ook doordat de mensen met contactloos pinnen de melk kunnen afrekenen. Een flinke investering was het, maar de kosten kan ik er nu wel uithalen."