Liveblog: duizenden demonstranten lopen Klimaatmars naar Westerpark

Simone (34) en Melissa (31) uit Utrecht laten weten dat ze meelopen omdat ze het belangrijk vinden om hun stem te laten horen: "Vorig jaar wilden we ook komen, maar waren we nog niet gevaccinneerd", vertelt een van hen. "Het is al goed dat we dingen doen als minder vlees eten, minder autorijden, maar het is ook belangrijk om vanuit de politiek meer te doen." Beiden vinden dat het in Nederland al goed gaat, maar met hun deelname aan de Klimaatmars willen ze laten zien aan bijvoorbeeld Amerika dat ook zij dit belangrijk vinden. "Wat wij hier in Nederland doen, heeft ook effect op de rest van de wereld, dus we moeten het echt samen doen."