Wat zeggen de cijfertjes? Sowieso goals in Rotterdam; Ajax wint van GAE

Aan de hand van statistieken kijken we vooruit naar de twaalfde speelronde in de eredivisie. Voor AZ wacht de kraker tegen Feyenoord. De Alkmaarders deden het uitstekend de laatste twee keer in De Kuip. Ajax krijgt Go Ahead Eagles op bezoek en verspeelde thuis nog nooit punten tegen de club uit Deventer.

Resultaten uit het verleden: Het is morgen de 44e editie van Feyenoord - AZ. Opvallend is dat het slechts zes keer gelijk werd in Rotterdam. De thuisclub won 27 keer, terwijl de punten tien keer mee gingen naar Alkmaar. De laatste twee duels won AZ met 3-2 (foto) en 3-0. Daarvoor was de laatste overwinning in 2011.

Beide ploegen in vorm: Zowel AZ als Feyenoord is goed bezig de laatste weken. AZ wist zeven van de laatste acht wedstrijden te winnen in alle competities. Feyenoord won acht van de laatste tien duels. In de eredivisie hebben de Noord-Hollanders wel een flinke achterstand op de club uit Rotterdam-Zuid. Het gat is zeven punten en zes plaatsen; tiende om vierde.

Feyenoord scoort snel, AZ niet: Het is alleen Feyenoord gelukt om in de thuisduels met AZ snel te scoren. Het lukte de Rotterdammers zes keer om binnen vijf minuten op voorsprong te staan. De laatste keer is wel alweer zestien jaar geleden.

Sterk op 7 november: In de eredivisie heeft AZ nog nooit verloren op 7 november. Er werd gelijkgespeeld tegen Vitesse en PEC Zwolle en gewonnen van FC Utrecht en De Graafschap. In de eerste divisie verloren de Alkmaarders wel een keer op deze datum.

Altijd doelpunten: Het is nog nooit 0-0 geworden bij de uitwedstrijd van AZ tegen Feyenoord. Het is zelfs al negen jaar geleden dat er slechts één keer werd gescoord in Rotterdam. Sinds die wedstrijd hebben beide clubs 37 goals gemaakt in de laatste negen duels.

Ajax - Go Ahead Eagles

Alles gewonnen:

Go Ahead is nog nooit met een positief resultaat vertrokken uit Amsterdam. Alle 33 edities (beker en competitie) werden gewonnen door Ajax. In de eredivisie scoorden de Amsterdammers al 118 keer thuis tegen Kowet. Deze eeuw werd het 6-0, 3-1 en 4-0.

Bijna altijd op voorsprong:

Ajax won dus al haar thuiswedstrijden tegen Go Ahead Eagles, maar dat gebeurde ook bijna altijd zonder achterstand. Het is pas vier keer gebeurd dat de bezoekers op voorsprong kwamen. De laatste keer was in 1984.

Drie overwinningen op rij:

De Deventenaren komen wel met een goed gevoel naar de Johan Cruijff Arena. Go Ahead Eagles won namelijk de laatste vier wedstrijden. Fortuna Sittard, Vitesse en Heracles Almelo werden verslagen in de eredivisie en Almere City werd uit de beker geknikkerd.

Vier goals in vijf minuten:

In 2013 stond het halverwege nog 0-0 bij Ajax - Go Ahead Eagles. Na rust zette de ploeg van toenmalig trainer Frank de Boer plots flink aan. Van de 48e tot en met de 53e minuut werd er maar liefst vier keer gescoord. Die prestatie is echter niet uniek, want in de clubhistorie kreeg Ajax dat nog twee keer voor elkaar.

Tweede keer op deze datum:

In 1976 kwam Go Ahead Eagles ook op 7 november naar Amsterdam. Het eindigde toen in 4-0. Ajax is sowieso sterk op deze datum. Alleen de laatste keer werd er verloren van ADO Den Haag (0-1 in 2011). De overige zes duels leverde drie punten op.

De aftrap in Amsterdam is zondagavond om 20.00 uur.