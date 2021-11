Oud-speler FC Volendam adopteerde pleegkind: "Prachtig om zo je steentje bij te dragen"

In Noord-Holland staan tientallen kinderen op de wachtlijst voor een pleeggezin, omdat het thuis bij hun eigen ouders niet goed gaat. Maar de gezinnen waar kinderen bij terecht kunnen, zijn schaars. Dennis Klein, oud-speler van FC Volendam, werkt tegenwoordig in de zorg en heeft een pleegkind. "Een meisje, Carina. Ze is nu zeven jaar bij ons in huis. Dat is een hele weg geweest", vertelt hij op NH Radio in de NH-podcast Lunchroom .

Vlak voor de uitzending ontving Dennis Klein goed nieuws. Na een rechtszaak, hebben Dennis en zijn partner nu de volledige voogdij gekregen. "Dat is supermooi nieuws, voor haar, maar ook voor ons natuurlijk. Dat betekent dat je meer beslissingen mag nemen en minder afhankelijk bent van instanties", vertelt hij.

Voordat Carina als klein meisje in het gezin werd opgenomen, bestond het gezin uit vier personen. De twee kinderen uit het gezin vonden het 'best wel spannend' dat er een nieuw kind in de familie zou komen. "Je weet toch niet wat je in huis haalt, het is best wel een stap om een pleegkind in huis te nemen", aldus Klein. "Maar alles bij elkaar zie je dat kinderen super flexibel zijn en ze valt op dit moment gewoon niet meer weg te denken uit ons gezin."

Samengesteld gezin

De beslissing om een pleegkind in huis te nemen, kwam voort uit het idee dat Dennis en zijn partner al in een samengestelde vorm leefden. Zijn vrouw, van wie haar vader ook uit een pleeggezin komt, kwam met het voorstel. "Mijn vrouw heeft een zoon en ik een dochter, beide uit een vorige relatie. Met elkaar hebben we alles op de rit en wilden we een nieuwe uitdaging uitgaan."