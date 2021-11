Brandweer rukt uit voor koolmonoxide in woning in Amsterdam-Centrum, vijf bewoners onwel

De brandweer is zaterdagochtend uitgerukt naar een woning aan de Prinsenstraat in het centrum van Amsterdam waar koolmonoxide was vrijgekomen. Vijf bewoners zijn gecontroleerd door de ambulance.

De melding van koolmonoxide werd rond 5.15 uur gedaan. Het gas had zich vanuit de kelder door het hele pand verspreid. De oorzaak hiervan was een kapotte CV-ketel.

Koolmonoxide is een levensgevaarlijk gas dat niet te zien of te ruiken is. De afgelopen 10 jaar zijn in Amsterdam en omstreken 241 meldingen gedaan van koolmonoxide. Landelijk overlijden ieder jaar gemiddeld 10 tot 15 mensen door koolmonoxidevergiftiging, honderden belanden in het ziekenhuis.

Zorgen brandweer

Deze week uitte Bert Meijer van de brandweer Amsterdam-Amstelland zijn zorgen over de verhoogde kans op koolmonoxidevergiftiging door het verkeerd ventileren van woningen. Meijer is bang dat door de hogere energieprijzen Amsterdammers geld proberen te besparen door ventilatieroosters dicht te plakken.

"Dat moet je juist niet doen", zei hij daarover. "Ventilatie in je woning heb je nodig voor je eigen gezondheid. Daarnaast is zuurstof nodig voor volledige verbranding in toestellen als cv-ketels en geisers. Als je alles gaat afplakken dan is de kans groot dat je koolmonoxidevergiftiging kan oplopen binnen de woning."

Energiebesparing

Om toch geld te besparen geeft Meijer als tip om korter te douchen, de thermostaat lager te zetten en de temperatuur van de cv-ketel te verlagen. "Dit is nog steeds voldoende temperatuur om je woon- of slaapkamer te verwarmen."