Auto slaat meerdere malen over de kop, slachtoffer mogelijk onder invloed

Tijdens een verkeersongeluk bij Berkhout, op de A7 richting Purmerend, is een auto vannacht meerdere malen over de kop geslagen. Het gaat om een 28-jarige vrouw uit Hoorn die mogelijk onder invloed van alcohol achter het stuur zat.

Rond 02.30 vannacht raakte de auto door onbekende reden van de weg af. Eerst raakte het voertuig een lantaarnpaal en sloeg vervolgens meerdere malen over de kop en belandde in de berm. De auto raakte geen andere voertuigen.

"Het slachtoffer is naar het ziekenhuis vervoerd, daar bleek gelukkig dat het letsel meeviel", vertelt een woordvoerder van de politie.

'Mogelijk onder invloed'

Het slachtoffer was mogelijk onder invloed van alcohol, laat een woordvoerder van de politie weten. Bij de vrouw werd daarom een blaastest afgenomen. Daaruit bleek dat de vrouw 'mogelijk teveel gedronken had'. "In het ziekenhuis is daarom bloedtest afgenomen, die zal worden onderzocht."

Het kan een paar dagen duren, voordat de testuitslag bekend is. De vrouw zal zich hierna moeten melden op het bureau, daar zal de zaak verder worden afgehandeld. "Mocht zij teveel hebben gedronken, zullen wij haar rijbewijs moeten intrekken."