Hovocubo trekt aan langste eind in Hoornse zaalvoetbalderby tegen Veerhuys

Hovocubo keerde eerder deze week terug van een succesvolle Europese campagne in Bosnië. De ploeg van trainer Sander van Dijk plaatste zich aldaar voor de laatste zestien in de Champions League. Voorafgaand aan het duel was Van Dijk daarom ook benieuwd hoe zijn ploeg er fysiek en mentaal voor zou staan tegen stadsgenoot Veerhuys.

Vanaf het eerste fluitsignaal bood Veerhuys goed tegenstand en maakte ze het Hovocubo erg moeilijk. Hovocubo was vaak slordig en maakte veel overtredingen waar Veerhuys een aantal keer goed van gebruik wist te maken. Mede dankzij een benutte strafschop van David Albert in de laatste minuut van de eerste helft was het verschil bij de rust maar één doelpunt in het voordeel van Hovocubo: 3-2.