Niet alleen in Netflix-series, ook in Noord-Holland lopen seriemoordenaars rond

Pedoseksueel Gerard Spruit vermoordde twee kinderen in Amsterdam en de keurig opgevoede Marianne van der Eijk van Texel bracht op brute wijze twee mannen om het leven: seriemoordenaars vind je echt niet alleen in films en series, maar ook in onze provincie. Ralph Schippers en Hieke Wienke Jans, schrijvers van een boek over seriemoordenaars, noemen de kenmerken van zo iemand in het programma Lunchroom op NH Radio. Hoe kan een onschuldig kind later een moordende psychopaat worden?

Het gebeurt als een kind thuis in een onveilige situatie zit, vertelt Hieke Wienke Jans. "Dat kan komen door drugs of huiselijk geweld thuis, maar ook door vernedering", aldus Jans. "Dan wordt een kind niet gesocialiseerd en ontwikkelt zich een mechanisme, zoals bijvoorbeeld gewelddadige fantasieën."

Noord-Hollandse seriemoordenaars

Met Ralph Schippers dook ze in het fenomeen seriemoordenaar en samen schreven ze een boek over tientallen Nederlandse seriemoordenaars. Zo had je de Amsterdammer Gerard Spruit, die in ruil voor Donald Ducks seksuele spelletjes met jongetjes speelde, waaronder de 9-jarige Basje Bloemena. Die werd door Spruit gewurgd, evenals de 10-jarige Hélène Isaac die hij voor een jongetje had aangezien.

Maar ook Marianne van der Eijk, die opgroeide op Texel en biologie studeerde in Amsterdam, ontwikkelde zich tot een seriemoordenaar. Daar kwalificeert iemand zich voor die minimaal twee mensen heeft gedood met een bepaalde periode ertussen (dus niet twee moorden tegelijk). Van der Eijk bracht twee mannen op gruwelijke wijze om het leven

'Psychopaten'

"Alle seriemoordenaars zijn eigenlijk psychopaten, oftewel mensen zonder een geweten", zegt Schippers stellig. Dat betekent niet dat alle psychopaten seriemoordenaars worden, benadrukken hij en Jans daarna. Ze kunnen bijvoorbeeld ook directeur van een succesvol bedrijf zijn. "In de financiële wereld zullen ongetwijfeld meer mensen met psychopathische karaktertrekken zitten. Je moet harde beslissingen kunnen nemen", zegt Jans.

Hoe herken je ten slotte een seriemoordenaar? "Bij kinderen kun je al letten op dierenmishandeling", zegt Jans. In de categorie volwassenen noemt ze het geval van de seriesteker in de regio Alkmaar, die vanuit zijn auto vijf vrouwen stak: "Daar zagen we allemaal dingen aan waarvan we dachten: die is aan het oefenen. Als 'ie een keer uitstapt, gaat 'ie verder."