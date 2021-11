Man met beperking uit Haarlem na vermissing terecht

De man met het syndroom van Down die vanmiddag en vanavond enige tijd vermist werd in Haarlem, is in goede gezondheid gevonden.

Dat laat de politie aan NH Nieuws weten. De man was weggelopen uit de instelling waar hij woont. Vermoed werd dat hij zich ergens verscholen hield. Hij was voor het laatst gezien in de omgeving van de Richard Holkade.

De politie riep op om naar hem uit te kijken en wees op de risico's van het koude weer en de duisternis. Hij is gevonden door een oplettende burger die het bericht over zijn vermissing had gelezen. Waar hij is aangetroffen, is niet bekendgemaakt.