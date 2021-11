Huurders jongerenwoningen boos over verdrievoudiging servicekosten

De maandelijkse servicekosten In het wooncomplex stijgen van 50 euro naar 166 euro. Zo'n 130 huurders hebben inmiddels bezwaar gemaakt bij verhuurder Change=.

Afgelopen zomer besliste de rechter dat Change= zogenaamde 'communitykosten' jarenlang onterecht in rekening had gebracht en dat deze moesten worden terugbetaald. De aparte kosten voor een lidmaatschap en internet in het gebouw mochten volgens de wet niet apart in rekening worden gebracht.

Nadat de bewoners deze kosten de laatste maanden niet meer hoefden te betalen, worden ze nu verrast met een flinke verhoging van de servicekosten. De verhuurder heeft namelijk de door de rechter verboden communitykosten overgeheveld naar de servicekosten.

Volgens directeur van Change= Ralph Amadeus zijn de maandelijkse lasten daarom niet gestegen. "De bewoners van Nieuw-West weten dat de servicekosten met honderd euro omhoog zijn gegaan, wat ze niet vermelden is dat de communitykosten met dezelfde honderd euro omlaag zijn gegaan. De woonkosten zijn daarmee dus gelijk gebleven."