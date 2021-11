Zelf QR-scannen uitkomst voor Enkhuizense café-eigenaar: "Sta alleen achter de bar"

Vanaf morgen kunnen bezoekers van onder meer café De Slof in Enkhuizen zelf hun QR-code scannen bij de deur, daar staat een zuil met een tablet klaar. Het is een uitkomst voor café-eigenaar Cees Klein die veelal in zijn eentje achter de bar staat. "Je kunt je moeilijk bier tappen en aan de deur staan tegelijk."

Gemeentes hebben vanuit het Rijk geld gekregen voor de inzet van extra handhavers om de coronatoegangsbewijzen te kunnen controleren nu dat op meer plekken wordt ingevoerd. Enkhuizen kiest voor een andere route, omdat er te weinig handhavers zijn om in te zetten. Cees: "De burgemeester kwam ermee, want je trekt niet zomaar een blik handhavers open. Die zijn er gewoon niet."

Sinds de horeca om middernacht moet sluiten, staat Cees alleen achter de bar. "En dan moet je kiezen of je dat biertje moet tappen of moet gaan scannen bij de deur, dat maakt het lastig. Zeker als er een groep mensen binnenkomt, het neemt te veel tijd in beslag."

Nu kan hij vanaf achter de bar de QR-scanner controleren. "Je kunt vanaf hier zien als hij op groen springt." En als het drukker wordt? Dan is het mogelijk om het scherm te delen zodat hij op zijn kassa achter de bar mee kan kijken.

'Handhavers te duur'

Burgemeester Eduard van Zuijlen ging vanmiddag op bezoek in het café om de eerste 'coronazuil' uit te proberen. "We hebben in deze stad drie handhavers, en dat is voor de hoeveelheid horeca totaal niet toereikend als zij het allemaal moeten gaan controleren. De gedachte erachter is dat we het geld zo besteden, dat de horeca er zelf ook wat aan heeft."

Bedrijven en instellingen met een horecavergunning hebben het als optie aangeboden gekregen. Daar hebben al 33 organisaties een beroep op gedaan, waaronder ook het zwembad en sportverenigingen. "En dat kan nog steeds", gaat van Zuijlen verder. Hij roept dan ook de andere horeca-ondernemers op om kosteloos eentje aan te vragen. Want het geld uit het Rijk is er volledig voor gereserveerd.

Fraudegevoelig?

Ook in andere steden wordt er gebruikgemaakt van een 'zelfscanner'. "Ik zag het in Leeuwarden, toen is ook het idee ontstaan", zegt Van Zuijlen. Of het systeem fraudegevoelig is voor gebruik van valse coronapassen? "Dat is niet aan mij, maar een verantwoordelijkheid die we landelijk moeten aanpakken. Dat lijkt me ook niet eenvoudig om dat vals te doen", aldus Van Zuijlen.

Volgens de kroegbaas blijft het hoe dan ook een heikel punt: "Als ik zelf bij de deur ga staan om te scannen met mijn telefoon, kan ik het ook niet achterhalen of het juist is of niet." De zelfscanner is volgens hem wel écht een uitkomst. "Het zal gerust even wennen zijn, maar ik hoop dat mensen het ook gewoon zelf leuk vinden om te doen."