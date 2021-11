Burgemeester Hamming grijpt in: Barry's viskraam kan toch naar winkelcentrum

De kogel is door de kerk: de viskraam van Barry Dietz in Assendelft mag naar de Gele Ring bij het winkelcentrum. Burgemeester Jan Hamming greep persoonlijk in om een eind te maken aan de soap rond de viskraam. Deze week stond de verhuizing in een keer op losse schroeven.

Barry is heel bij dat hij nu eindelijk weet waar hij aan toe is. - NH Nieuws

"De burgemeester belde mij en zei dat hij het vervelend vond hoe het was gegaan en dat er zoveel commotie was ontstaan. Toen sprak hij het verlossende woord dat we terug mogen naar het winkelcentrum", vertelt Barry, die dolblij is met het nieuws.

Afgelopen week bleek plotseling dat hij een standplaats bij het winkelcentrum kon vergeten, ondanks dat een meerderheid van de gemeenteraad onlangs besloot hem toch een plek te gunnen.

Noodkreet

Een ambtenaar schreef in een mail aan gemeenteraadsleden, Juliëtte Rot (DZ), Harry van der Laan (POV) en Stephanie Onclin (VVD), die eerder al een motie over de kwestie indienden, dat Barry geen standplaats krijgt. Dat zou indruisen tegen de wet.

In acht maanden moest de viskraam al drie keer verkassen. Momenteel staat de kraam bij het station van Assendelft. Dat scheelt volgens Barry minstens de helft in omzet, vergeleken met de plek bij het winkelcentrum.

Toch is het verhaal rond de viskraam nog niet voorbij, na de aanvraag van Barry voor een vaste vergunning bleek dat de gemeente Zaanstad geen beleid heeft over standplaatsen. "Hoe kun je vergunningen af- en toewijzen als je geen beleid hebt", vraagt hij zich af.

In een aangenomen motie van bovengenoemde partijen is gevraagd om hier alsnog beleid voor te maken. In afwachting daarvan kan Barry voorlopig vis blijven verkopen bij het winkelcentrum Saendelft, met dank aan de burgemeester.