Acht jaar cel voor fatale steekpartij bij hostel in West

Een 28-jarige man is veroordeeld tot acht jaar cel voor het doodsteken van een 29-jarige man bij een hostel in Bos en Lommer.

De steekpartij gebeurde op 20 november 2020 aan de Sara Burgerhartstraat. De twee mannen verbleven in het hostel en kregen die avond een discussie. Het latere slachtoffer zou die avond dronken zijn geweest en zich handtastelijk hebben gedragen tegen een vrouw.

Die discussie mondde vervolgens buiten voor de deur van het hostel uit in een vechtpartij, waarbij er over en weer werd geslagen. Op enig moment stak de man het slachtoffer met een mes van zo'n negentien centimeter in zijn borst, waarna het slachtoffer korte tijd later overleed.

Persoonlijkheidsstoornis

De verdachte voerde aan dat hij zich niet kon verweren bij de confrontatie en beriep zich op noodweer. De rechter ging daar echter niet in mee, omdat er geen sprake was van een situatie waarbij hij zich moest verdedigen. "Er was sprake van een vechtpartij waarbij over en weer is geslagen, maar verdachte is daarmee begonnen", aldus de rechtbank.

Uit onderzoek verricht door onder meer een psychiater en een psycholoog verbonden aan het Pieter Baan Centrum blijkt dat de verdachte lijdt aan een persoonlijkheidsstoornis. Hoewel de onderzoekers geen verband konden vaststellen tussen die stoornis en zijn daden en hij dus niet verminderd toerekeningsvatbaar is, weegt de rechtbank zijn kwetsbaarheid wel mee in de strafmaat. De rechtbank heeft verder ruim 47.000 euro schadevergoeding toegekend aan de nabestaanden van het slachtoffer.