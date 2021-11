Dorpsgenoten maken erehaag voor iconische ‘Koningin van Spaarndam’

Aan weerszijde van de weg voor de Sint Adelbertuskerk vormen dorpsgenoten van Truus een erehaag. Met de familie lopen zij in de stoet naar de begraafplaats bij de Oude Kerk in het dorp, Truus haar laatste rustplaats.

'Tante Truusje'

Haar koffie en cake met slagroom en hagelslag, ook wel een ‘tante Truusje’, waren beroemd in het dorp. Iedereen was dan ook meer dan welkom in haar huisje aan de Westkolk. Vaak zat ze buiten op haar terras zodat ze zicht had op de bootjes die door de sluis voeren. Het innen van schutgeld via een klompje aan de hengel was vaak haar taak.

Truus was als eresluiswachter bij elke activiteit in en om de historische kolksluis in het dorp betrokken. De sluiswachters konden altijd bij haar binnen schuilen als het regende, en ook hier verzorgde ze de koffie met cake.

De kolksluis wordt momenteel gerestaureerd maar als het water weer door de oudste sluis van Nederland stroomt moet iemand anders het schutgeld incasseren.