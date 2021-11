In hoger beroep tot 8,5 jaar cel geëist voor grootste diamantroof uit geschiedenis

Zes verdachten van de grootste diamantroof uit de Nederlandse geschiedenis hebben vandaag in hoger beroep celstraffen tot 8,5 jaar tegen zich horen eisen. Onder hen zijn twee verdachten die destijds voor KLM werkten en in die functie een belangrijk aandeel in de roof zouden hebben gehad.

Diamantroof Schiphol 2005 - NH Nieuws

Nadat een eerdere poging (op 10 februari 2005) mislukte, slagen de overvallers er twee weken later op 25 februari in om voor 75 miljoen aan diamanten buit te maken. Met hulp van enkele KLM'ers komen de overvallers een besloten platform op, waar ze een bedrijfsauto instappen. Daarmee rijden ze naar een plek waar op dat moment vanuit een waardetransportauto diamanten in een vliegtuig worden overgeladen. Op de vlucht met 43 miljoen aan diamanten De gemaskerde overvallers bedreigen het personeel van het waardetransport en nemen de auto mee, waarmee ze binnen no-time het vliegveld verlaten en naar Hoofddorp rijden. Daar stappen ze met het grootste deel - ter waarde van 43 miljoen euro - van de diamanten in een vluchtauto, en laten de waardetransportauto met de rest van de diamanten achter.

Hoewel al snel duidelijk was dat de overvallers hulp moeten hebben gehad, komt de recherche pas acht jaar na de roofoverval verdachten op het spoor. Een man die in 2013 in een ander strafrechtelijk onderzoek werd afgeluisterd, vertelde dat hij aan de mislukte poging op 10 februari 2005 had meegedaan, maar dat zijn plek bij de geslaagde overval was ingenomen door een ander, van wie hij de naam noemde. Financieel conflict Een jaar later ontdekte het Team Criminele Inlichtingen dat twee KLM'ers vanaf 2005 opvallend grote bedragen op hun rekeningen hadden gestort. De recherche besloot het duo te observeren en af te luisteren. Daaruit bleek dat er onder de overvallers een financieel conflict was ontstaan, en een deel van de verdachten zich benadeeld voelde. Een van de verdachten, Ramazan N., bekende uiteindelijk tegenover undercoveragenten bij de overval betrokken te zijn geweest, dat er conflict was ontstaan en noemde namen van andere vermeende betrokkenen. N. vertelde de heimelijke agenten dat hij en anderen bedonderd waren 'door echte zware jongens'. Hij zou wel wat geld hebben gehad, onder meer 'direct na de roof 10.000 euro om even lekker van te feesten', maar niet het deel dat hem beloofd was. Ploertendoder De geëiste straffen variëren van 2 maanden tot 8,5 jaar cel. De kortste straf is geëist tegen een verdachte voor wie vrijspraak is gevraagd. Hij wordt wel verdacht van bezit van een ploertendoder en explosief materiaal. Het gerechtshof doet op 17 december uitspraak.