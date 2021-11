Schoorsteen 'pakjesboot' rookt, maar inkomsten drogen op: "Onzekere tijden"

Bart van Gulik loopt met een rood oliespuitje door de machinekamer van stoomboot Adelaar. Hij haalt zijn schouders op. "Het is overleven. Er zijn geen inkomsten en ondertussen moeten we wel de machine laten draaien, sleutelen en de boot blijven schilderen. Dat maakt het lastig. Maar belangrijker: we missen ook vooral de lachende gezichten van kinderen op de kade in de haven. Dat is toch waar je uiteindelijk allemaal voor doet."

Vergroeid met Beverwijkse haven

De Adelaar en Sinterklaas zijn na dertig officiële intochten vergroeid geraakt met de Beverwijkse haven. En dat is de familie Van Gulik met de Adelaar: al sinds 1977 stoppen ze hun liefde in het onderhoud van de markante stoomboot uit 1925. Je kan ze 's nachts wakker maken voor het zien, ruiken en beluisteren van de ronddraaiende motoronderdelen in warme olie. "Dit is het mooiste wat er is", lacht Bart. "Maar het zou mooier zijn als we onderweg zijn naar activiteiten in de havens."

Dat nu de stilte overheerst maakt Ina, de partner van Bart, mistroostig. "Het is zo zonde. Maar we moeten wel verder. Het is schrapen om alle eindjes aan elkaar vast te knopen, maar het zal moeten."