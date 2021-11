Eerste kindergemeenteraad van Koggenland is een feit: 'Het is een feestelijke dag'

De kogel is door de kerk. De allereerste kindergemeenteraad van Koggenland werd afgelopen woensdag door burgemeester Monique Bonsen officieus beëdigd. Gedurende een feestelijke bijeenkomst in de raadszaal van het gemeentehuis kreeg Amber Beentjes (10) uit Hensbroek de ambtsketting van Bonsen omgehangen.

Een bijzondere middag in het Koggenlandse gemeentehuis: in een fractie van een seconde, werd de Hensbroekse Beentjes de eerste kinderburgemeester ooit. Dat gebeurde nadat zij, aan de hand van anonieme stembrieven, de meeste stemmen had gekregen. De rest van de kindergemeenteraad bestaat uit zeven leerlingen, afkomstig uit acht verschillende basisscholen.

‘We doen het samen’

Ook burgemeester Bonsen, bovendien de initiatiefnemer van deze kinderraad, is in haar nopjes. “Voor mij persoonlijk is dit een feestelijke dag. Toen ik hier begon zei ik meteen: ik zoek een collega, een van jullie formaat. Het komende jaar gaan we met elkaar kijken wat we belangrijk vinden in de gemeente. Wat kunnen we doen om de gemeente leuker te maken? Als jullie een goed idee hebben, kunnen we het voorleggen aan de raad en hopelijk wordt het dan echt gerealiseerd”, liet zij tijdens de installatie weten.

Na haar toespraak ondertekenden alle nieuwe kinderraadsleden en burgemeester Bonsen het manifest van het Nederlands Genootschap van Kinderburgemeester (NGKb), een organisatie die kinderparticipatie op een duurzame manier probeert te verankeren in de lokale politiek van Nederland.

Lokale politiek

Dankzij deze in het leven geroepen kinderraad, wil de gemeente jonge kinderen kennis laten maken met de lokale politiek. “Zo leren de kinderen samenwerken en ontdekken zij wat ze kunnen betekenen voor hun omgeving”, geeft woordvoerder Lynn Noppen aan. De kinderraadsleden vergaderen één keer per maand en mogen dan gevraagd en ondervraagd advies geven aan hun volwassen collega’s.

De raad mag voor één jaar aan de slag voor de gemeente Koggenland, waarna het stokje moet worden overgedragen aan een nieuwe groep kinderen.