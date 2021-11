Trein stilgezet in Schagen na vernielingen: twee AZ-supporters gearresteerd

De NS heeft gisteravond een trein stilgezet op station Schagen. AZ-supporters brachten volgens de politie vernielingen aan in de trein. Ze waren onderweg naar huis vanuit Alkmaar na de gewonnen wedstrijd tegen CFR Cluj in de Conference League.

Na het stilzetten werd de hele trein leeggehaald, laat een woordvoerder van de politie weten aan NH Nieuws. Twee mannen uit Breezand en Anna Paulowna van 22 jaar zijn daarna aangehouden. Zij zijn door de politie geboeid meegenomen naar het bureau voor verhoor.

Bij de aanhoudingen werd een derde man onwel. Hij is uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. De politie laat desgevraagd weten dat betrokkenheid van deze persoon bij de vernielingen nog onbekend is. De man is nog niet verhoord.

Eerder deze week bracht het openbaar ministerie naar buiten dat een Alkmaarder (19) vastzit omdat hij een vuurwerkbom afstak in het stadion, tijdens de eredivisiewedstrijd tegen PEC Zwolle afgelopen weekend.