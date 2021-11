Stadsjongen Mitchel (17) weet het zeker: "Ik word een duurzame varkensboer"

Van rijtjeshuis naar varkensstal. Niet iedere jongen droomt ervan, maar voor Mitchel Slagter (17) uit Medemblik is er geen weg meer terug. Na het afronden van zijn opleiding Commercieel Ondernemen weet hij het zeker: zijn toekomst ligt in een varkenshouderij. Maar dan wel duurzaam, zoals varkenshouderij Zuiderzeevarken in Wijdenes. "Het liefst een diervriendelijke, waar varkens buiten kunnen zijn en met speeltjes kunnen spelen", vertelt hij opgetogen in de woonkamer van zijn ouderlijk huis.

De droom van de 17-jarige Mitchel Slagter is om zo snel mogelijk een duurzame varkenshouderij te beginnen - Tom de Vos

Het boerenbestaan in ons land staat onder hoge druk. De stikstofcrisis, supermarkten die optimaal profiteren van de lage varkensprijzen en de maatschappelijke druk op het dierenwelzijn maken het allemaal niet gemakkelijk voor varkensboeren. Toch zijn er boeren die zich hard maken voor deze vraagstukken, zoals bij varkenshouderij Zuiderzeevarken in Wijdenes. Daar werken ze met stallen die de varkenshouderij klimaatproof en diervriendelijk maken, zoals voldoende drinkwater, licht en ruimte. Achterin is zelfs een varkenstoilet te vinden, dat goed geventileerd is. Door aandacht en slim investeren kan dit proces sterk verbeterd worden, toont varkensboer Erik de Rond aan. Wij gingen bij hem langs om eens een kijkje te nemen bij zijn varkenshouderij. Want hoe begin je nou zoiets? En waar moet je allemaal op letten?



Tekst gaat verder onder video:

Mitchel weet het zeker: hij wil een duurzame varkensboerderij starten - NH Nieuws

Vooralsnog woont de 17-jarige Mitchel Slagter bij zijn ouders in Medemblik, maar als het aan hem ligt, verruilt hij snel het ouderlijke huis voor zijn eigen varkenshouderij, die voldoet aan drie sterren. Wanneer gevraagd wordt naar zijn beweegredenen om een varkensboer te worden, heeft Slagter zijn antwoorden snel klaarliggen. "Vorig jaar heb ik een ondernemingsplan geschreven voor school. Toen kwam het idee om een diervriendelijke en duurzame varkenshouderij te beginnen. Ze zijn van origine wroetdieren die het liefst buiten zijn, in aarde of modder. Iets dat steeds minder vaak voorkomt in Nederland."

Quote “Grond is duur in Nederland, dus iets kopen zit er helaas nog niet in." Mitchel Slagter

Om zijn eigen varkenshouderij van de grond te krijgen, zoekt Slagter een klein stuk grond waar hij een aantal varkens kan houden, bij voorkeur in de buurt van Medemblik. "Grond is duur in Nederland, dus iets kopen zit er helaas nog niet in. Een paar schuilstallen, een hek eromheen en mijn droom komt tot vervulling", zegt hij als een kind zo blij.

Mitchel kan het goed vinden met de viervoeters, die erg veel interesse in hem tonen - Tom de Vos

Schoon naar binnen, schoon naar buiten Voordat de varkensstallen betreden mogen worden, moet Slagter eerst door een hygiënesluis. "Dit doen we zodat de kans op besmettelijke ziektes van buitenaf beperkt blijft", legt De Rond uit. De varkens genieten nog van de rust, maar zodra de deur opengaat, komen ze toch even een kijkje nemen. "‘s Morgens komen ze je al tegemoet lopen. Varkens zijn namelijk intelligente, nieuwsgierige en sociale dieren", legt Erik uit als ze samen de stal binnenlopen, waarna de ruimte zich vult met tientallen varkens. "Zes jaar geleden zijn we hiermee begonnen. Een houderij waar varkens anders gehouden worden, met meer oog voor dierenwelzijn en het milieu. Dit doen we aan de hand van zachte beddingen van stro en zaagsel, grote hokken en veel daglicht. Iets dat we graag willen laten zien aan de buitenwereld", vertelt De Rond als ze door de ruimte lopen. "Maar niet alle varkens kunnen naar buiten. Daarvoor is er te weinig grond, het is ook nog eens duur", geeft hij als advies mee aan Slagter.