Opnieuw onderzoek naar mogelijke vader Amsterdamse 'containerbaby'

Het Openbaar Ministerie gaat opnieuw onderzoek doen in de zaak van de baby die in oktober 2014 een ondergrondse container in Slotermeer werd aangetroffen. Het onderzoek zal zich richten op de mogelijke vader van het meisje. Het gaat om een man genaamd Kaba, die deels in Parijs en deels in Nederland woont.

De moeder van de baby en hoofdverdachte in de zaak is Todisoa R. De 31-jarige vrouw zit sinds mei dit jaar vast op verdenking van het dumpen van haar kind. Ze ontkende tijdens de eerste rechtszaak in augustus dat zij het was die haar kind dumpte, maar dat de vader dat deed. Volgens R. is dat dus 'Kaba'.

"Om die reden wordt nu opnieuw getracht deze persoon op te sporen", aldus woordvoerder van het OM Evert Boerstra. "De verdachte heeft ook in de eerste zitting al gemeld dat deze 'Kaba' de mogelijke vader is." Op dit moment wordt de 31-jarige R., die de moeder van de pasgeboren baby is, verdacht van poging tot kindermoord. Op basis van haar verklaring wordt nu door de politie gezocht naar de man. "Als deze man wordt gevonden, zal hij als getuige worden gehoord", vertelt woordvoerder Boerstra.

Contact via Facebook

De tweede pro-formazitting diende vrijdag in de Amsterdamse rechtbank. Hier bleek dat de politie Todisoa R. heeft geconfronteerd met een foto van een Facebookprofiel van 'Kaba', die werd aangetroffen in de sociale media van R. Ze zou aarzelend hebben ontkend de man die de politie haar liet zien te kennen. Van Kaba zegt ze ook weinig te weten, omdat ze alleen contact met hem heeft via Facebook. Daarom kan ze naar eigen zeggen niet vertellen waar hij woont.

Na de bekendmaking van de aanhouding van de moeder van het kind bracht justitie naar buiten dat het met kind goed gaat. Het meisje, dat inmiddels zes jaar oud is, maakt het goed en woont in een pleeggezin.