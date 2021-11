Owen Wijndal opvallende afwezige in selectie Nederlands elftal

Wijndal zat voor het eerst dit seizoen in de voorselectie, maar Van Gaal heeft hem niet nodig tegen Montenegro en Noorwegen. Hij kiest voor Daley Blind en Tyrell Malacia als linksback.

Ook Rensch is er niet bij

Ook Ajax-verdediger Devyne Rensch is afgevallen, net als geboren Amsterdammer Steven Bergwijn, Luuk de Jong, Cody Gakpo en Tim Krul. Davy Klaassen, Ryan Gravenberch, Steven Berghuis en Jurriën Timber worden samen met Blind wel door Ajax vertegenwoordigd.

Nederland speelt zaterdag 13 november een uitduel met Montenegro. Drie dagen later is Noorwegen in Rotterdam de laatste tegenstander van deze WK-kwalificatie. Oranje is koploper in de poule na acht wedstrijden. De voorsprong op de Noren is twee punten, Turkije volgt op vier punten. Alleen de nummer één plaatst zich direct voor het WK in Qatar van volgend jaar.