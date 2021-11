Actievoerders demonstreren tegen houtkachels bij bouwmarkt in Hilversum

De actiegroep 'Stop Houtrook Nu' organiseert vanmiddag een demonstratie bij de Gamma aan de Zuiderloswal in Hilversum. Met deze actie wil de groep aandacht vragen voor de schadelijke effecten op het milieu en gezondheid. Dat zegt Martijn van Donk namens de actiegroep in het radioprogramma NH Gooi Zaterdag .

Door de hoge energieprijzen van de afgelopen tijd is de verkoop van houtkachels flink gestegen. Iets was de actiegroep met lede ogen aanziet. De groep wil met deze demonstratie meer aandacht vragen om houtstook en houtkachels te verbieden. Volgens de groep gaat het ten koste van de volksgezondheid en het milieu. "In de houtstook zitten allemaal vervelende, kankerverwekkende stoffen."

Ook neemt de groep de overheid kwalijk dat er vanuit hun kant te weinig gebeurt om deze vorm van stoken te stoppen. De groep hoopt op wetgeving om de houtstook aan te pakken.

Locatie

De actiegroep verwacht demonstranten uit heel Nederland, maar heeft gekozen voor Hilversum om het voor gevestigde media makkelijker te maken. Daarnaast is het voor de demonstranten makkelijker om na afloop aan te sluiten bij de klimaatmars in Amsterdam. Hoeveel mensen er verwacht worden is nog onduidelijk.

Voor de Gamma is gekozen omdat de actiegroep de doe-het-zelfzaken beschuldigd van het opstoken van mensen om houtkachels te kopen. "Daar worden met grote kortingen houtkachels, vuurkorven en pallets verkocht."

Van Donk zegt dat de demonstratie 'vredelievend' zal zijn, met spandoeken en bordjes. Op het terrein van de bouwmarkt is de groep niet welkom, maar de demonstranten hebben aangegeven de ingang niet te blokkeren. De demonstratie duurt van 12.00 uur tot 13.00 uur.

Luister het hele interview terug via deze link.