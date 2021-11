De Peiling: voor het klimaat is het nu of nooit

In Amsterdam wordt morgen naar verwachting de grootste klimaatmars ooit gelopen. Er worden zeker 20.000 mensen verwacht, maar de organisatie hoopt op meer demonstranten, zo staat in Het Parool . De crisis is nu en daarom moet er nu actie komen, vinden de organisatoren. Loop jij morgen mee met de klimaatmars in Amsterdam?

In Glasgow onderhandelen wereldleiders nog steeds over het klimaat tijdens de VN Klimaattop. Ikram Cakir, woordvoerder van Klimaat crisis Coalitie zegt in Het Parool zich grote zorgen te maken over de traagheid van de politiek. "De klimaatcrisis is nu en de mooie beloftes van Nederland zijn bij lange na niet genoeg om de klimaatdoelen te halen. Daarom moeten we nu in actie komen."

Klimaatplannen politici

Om 13.00 uur start de mars vanaf de Dam richting het Westerpark. Langs de route zullen verschillende klimaat- en jongerenactivisten een toespraak geven. Ook is er gevraagd naar de klimaatplannen van verschillende politici, waaronder Jesse Klaver (GroenLinks), Raoul Boucke (D66), Lilianne Ploumen (PvdA) en Esther Ouwehand (PvdD).

De demonstratie begint zaterdag om 12.00 uur en is rond 17.00 uur afgelopen.

Om 12.00 uur start een ‘Kinderklimaatmars’ vanaf de Dominicuskerk in de Spuistraat.

Wat vind jij? Is het nu of nooit voor het klimaat? Loop jij morgen mee in de klimaatmars van Amsterdam?