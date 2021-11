Krommenieër (71) thuis overvallen en aangevallen door nep-agent en handlanger

Rond 23:00 uur werd er bij het van de man aangebeld. Toen hij opendeed stonden er twee mannen voor de deur, waarvan één van hen zich voordeed als politieagent.

De 'agent' begon een gesprek, maar viel samen met zijn handlanger plots het slachtoffer aan. Deze liep hierbij lichte verwondingen op aan zijn gezicht. Het slachtoffer begon te roepen, waardoor de twee verdachten waarschijnlijk schrokken en besloten weg te rennen. Zij renden in de richting van de Pinksterbloemstraat.

Verdachten nog spoorloos

De verdachten zijn rond de 25 jaar en hadden beiden een licht getinte huidskleur. De verdachte die zich voordeed als politieman had zwart kort haar, was glad geschoren en had een breed postuur. De andere persoon was wat kleiner in postuur.

Omdat de daders nog niet gevonden zijn, is de politie op zoek naar getuigen.